Сидни Кросби: Надеюсь как можно быстрее набрать 1000 очков, чтобы не отвечать на вопросы об этом
Форвард «Питтсбурга»
Сидни Кросби после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:1)
высказался о том, что ему не удалось приблизиться к отметке в 1000 очков.
«Очки сами о себе позаботятся. Я был бы счастлив, если бы мне это удалось. Если честно, чем скорее, тем лучше, тогда мне не придется больше отвечать на вопросы об этом. Надеюсь, я решу эту задачу как можно быстрее», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
Напомним, на данный момент на счету 29-летнего канадца 998 (368+630) очков в 754 матчах.
В нынешнем сезоне Кросби возглавляет список лучших снайперов и бомбардиров чемпионата, набрав 60 (30+30) очков в 47 матчах.
Следующий матч «Питтсбург» проведет в ночь на 12 февраля в гостях с «Аризоной».
Матч
Колорадо - Питтсбург - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы:
Кессел (Каллен), 4:01 (0:1). Хорнквист (Кессел, Шульц), 23:50 (0:2 - бол.). Хорнквист (Шульц), 38:38 (0:3). Ландеског (Рантанен, Маккиннон), 56:44 (1:3 - бол.). Куниц (Каллен), 59:23 (1:4 - п.в.).
Место и дата
10 февраля 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция