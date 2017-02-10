Сидни Кросби: Надеюсь как можно быстрее набрать 1000 очков, чтобы не отвечать на вопросы об этом

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:1) высказался о том, что ему не удалось приблизиться к отметке в 1000 очков.

«Очки сами о себе позаботятся. Я был бы счастлив, если бы мне это удалось. Если честно, чем скорее, тем лучше, тогда мне не придется больше отвечать на вопросы об этом. Надеюсь, я решу эту задачу как можно быстрее», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, на данный момент на счету 29-летнего канадца 998 (368+630) очков в 754 матчах.

В нынешнем сезоне Кросби возглавляет список лучших снайперов и бомбардиров чемпионата, набрав 60 (30+30) очков в 47 матчах.

Следующий матч «Питтсбург» проведет в ночь на 12 февраля в гостях с «Аризоной».