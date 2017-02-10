Емельяненко прилетел в США на бой с Митрионом
Российский боец Федор Емельяненко прилетел в США для продолжения подготовки к поединку с американцем Мэттом Митрионом.В США пройдет заключительный этап подготовки Емельяненко к бою против американца.
Напомним, Емельяненко подписал контракт на проведение нескольких боев с организацией Bellator.
Дебют Федора в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион, который на данный момент провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно.
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