Емельяненко прилетел в США на бой с Митрионом

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Союз ММА России наградил «Советский спорт» за популяризацию единоборств Союз ММА России, главой которого является прославленный боец Федор Емельяненко, наградил почетной грамотой издателя ИД «Советский спорт» Сергея Колушева и газету «Советский спорт» за популяризацию смешанных боевых единоборств (ММА).

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