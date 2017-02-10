Александр Логинов: Я был не против диалога с Фуркадом

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал неспортивное поведение француза Мартена Фуркада во время передачи эстафеты в смешанной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Фуркад специально наступил на лыжу россиянина, после чего тот упал.

- Александр, если бы Мартен Фуркад предложил вам поговорить с ним с глазу на глаз, обсудить претензии, то вы бы согласились?

- Да, конечно. Это вполне нормальное явление, когда взрослые люди обсуждают недопонимание между собой. Думаю, что каждый представитель сборной России поддержал бы эту встречу. Я абсолютно был бы не против...

- То есть зла на его провокации вы не держите?

- Я зла ни на кого не держу, в принципе. Я - нормальный адекватный человек и всегда готов поговорить. Диалог – это решение любой проблемы, - цитирует Логинова «Тюменская Арена».

Напомним, 9 февраля в Хохфильцене стартовал чемпионат мира по биатлону. В смешанной эстафете победу одержала сборная Германии, французы стали вторыми, а россияне - третьими.

На церемонии награждении Александр Логинов и Антон Шипулин не подали руки Мартену Фуркаду, после чего лидер Кубка мира-2016/17 покинул пьедестал почета.