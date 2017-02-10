Вольфганг Пихлер: Участие Логинова в чемпионате мира – правильное решение

Бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер поддержал участие в чемпионате мира в Хохфильцене Александра Логинова, отбывшего двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина.

«Я считаю, что его участие в чемпионате мира является правильным решением. Он был еще слишком молод, когда «влип» в ту историю, и я не верю, что это была исключительно его вина. Я его знаю, и мне кажется, что он стал заложником ситуации.

Мы должны уважать законы. Да, я могу быть не согласен с тем, что за такие нарушения дают всего два года дисквалификации, но это не вина Логинова», – приводит ТАСС слова Пихлера.

Напомним, накануне 25-летний Логинов стал бронзовым призером чемпионата мира в смешанной эстафете. Во время гонки француз Мартен Фуркад, выступавший против выступления Логинова в Хохфильцене, сбил его при передаче эстафеты.