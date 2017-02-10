Мурашов – бронзовый призер чемпионата мира на дистанции 500 м
Российский конькобежец Руслан Мурашов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира на дистанции 500 м, показав третье время - 34,76 секунды.
Победу одержал голландец Ян Смекенс, опередивший россиянина на 0,18 секунды. Второе время показал немец Нико Ихле.
Россиянин Артем Кузнецов занял 17-е место, Алексей Есин - 19-е.
Каннын (Южная Корея)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины. 500 м
1. Ян Смекенс (Голландия) – 34,58
2. Нико Ихле (Германия) – 34,66
3. Руслан Мурашов (Россия) – 34,76
...17. Артем Кузнецов (Россия) – 35,15
...19. Алексей Есин (Россия) – 35,18
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