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Мурашов победил на дистанции 1000 м в дивизионе B на этапе КМ в Херенвене Российский конькобежец Руслан Мурашов победил на дистанции 1000 метров в дивизионе B на этапе Кубка мира в голландском Херенвене.

Мурашов выиграл на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия) состоялись соревнования на дистанции 500 метров у мужчин. Победу одержал российский спортсмен Руслан Мурашов.

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«За успехи не благодарят, а за ошибку – растерзать готовы!» Как Павел Кулижников и Руслан Мурашов были в нетрезвом виде задержаны полицией Японии.

Кулижников и Мурашов были задержаны в пьяном виде перед Кубком мира в Нагано Как сообщает Telegraaf.nl, Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников и призер чемпионата мира Руслан Мурашов были задержаны полицией в состоянии алкогольного опьянения.

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Кулижников лидирует после первого дня чемпионата мира в спринтерском многоборье Российский конькобежец Павел Кулижников финишировал вторым в первом забеге на дистанции 1000 метров и лидирует после первого дня чемпионата мира в спринтерском многоборье, который стартовал в Сеуле.

Кулижников победил на первой «пятисотке» на чемпионате мира в спринте в Сеуле В первом старте на 500 м действующий чемпион мира россиянин Павел Кулижников показал лучшее время (34,76 секунды), опередив на 0,18 и 0,19 – голландца Кая Фербия и финна Мика Путала.

Кулижников снова чемпион. Дважды Завершившийся чемпионат мира на отдельных дистанциях стал самым успешным за все годы для сборной России, а его героем стал Павел Кулижников.

Кулижников выиграл второе золото чемпионата мира На нынешнем чемпионате мира он выиграл второе золото. В субботу россиянин одержал победу на дистанции 1000 метров.