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«Луч-Энергию» выселяют из отеля на сборе в Турции из-за неуплаты

Источник:  PrimaMedia.ruКомментарии

«Луч-Энергию» выселяют из гостиницы, в которой команда проживает на сборе в Турции, в связи с невыполнением финансовых обязательств перед отелем.

«У нас гостиница проплачена по гарантийным письмам до определенного времени, так как не поступило финансирование в счет оплаты гостиницы и перелетов, нас хотели выселять из гостиницы.

Просто повезло, что удалось договориться и отложить эту процедуру. Мы все в команде находимся в полном неведении», – приводит PrimaMedia.ru слова игрока команды.

Кроме того, игроки намерены бойкотировать второй сбор в Турции, который запланирован с 16 февраля по 5 марта, если им не выплатят зарплату за четыре месяца, а также премиальные за два года.

Ранее сообщалось, что «Луч-Энергия» получит первые денежные субсидии из бюджета во второй половине февраля.

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