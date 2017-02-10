Услугина заменит Глазырину в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене
Российская биатлонистка Ирина Услугина примет участие в спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, сообщает официальный сайт IBU.
28-летняя спортсменка заменит Екатерину Глазырину, которая была заявлена под 10-м номером. Еще в спринте из россиянок выступят Татьяна Акимова, Светлана Слепцова и Ирина Старых.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию спринта. Начало в 16:45 мск.
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