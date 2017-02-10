Услугина заменит Глазырину в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене

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Старых, Слепцова, Глазырина и Акимова примут участие в спринте Стал известен состав женской сборной России на спринтерскую гонку, которая пройдет на чемпионате мира в Хохфильцене 10 февраля.

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Логинов, Старых, Слепцова и Виролайнен вошли в состав сборной России на ЧМ в Хохфильцене Стал известен состав сборной России по биатлону на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене. Мировое первенство пройдет с 9 по 19 февраля 2017 года.

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Россия выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы На чемпионате Европы по биатлону в Дужники-Здруй (Польша) состоялась смешанная эстафета. Победу в ней одержала сборная России.

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Старых выиграла гонку преследования на чемпионате Европы Российская биатлонистка Ирина Старых выиграла пасьют на европейском первенстве, которое проходит в Польше.

Джима победила в спринте на чемпионате Европы, Слепцова – вторая, Старых – третья Россиянка Светлана Слепцова завоевала серебро в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Польше.

Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Слепцова – вторая Российская биатлонистка Ирина Старых стала победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира в Дужниках Здрой (Польша).

Екатерина Глазырина: Лежку безупречно отработала, а в стойке немножко наверх ушел выстрел Российская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями от эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Антерсельве (Италия).

Германия выиграла женскую эстафету в Антерсельве, Россия – пятая На этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия) состоялась женская эстафета. Победу в ней одержала сборная Германии.

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Дмитрий Васильев: Плевать на мировое мнение, наши биатлонисты свое отбыли Двукратный олимпийский чемпион – о женской индивидуальной гонке и возможном составе нашей мужской эстафетной команды.

Екатерина Глазырина: На тренировке стреляли в ветер, к сожалению, сейчас это не помогло Российская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

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