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Услугина заменит Глазырину в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене

Источник:  IBUКомментарии

Российская биатлонистка Ирина Услугина примет участие в спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, сообщает официальный сайт IBU.

28-летняя спортсменка заменит Екатерину Глазырину, которая была заявлена под 10-м номером. Еще в спринте из россиянок выступят Татьяна Акимова, Светлана Слепцова и Ирина Старых. 

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию спринта. Начало в 16:45 мск.   

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