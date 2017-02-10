Майкл Кэррик: Лига чемпионов важна для «Манчестер Юнайтед», но праздновать можно только победы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о возможных итогах сезона.

«Если мы завершим сезон третьими, четвертыми или даже вторыми, нам будет нечего отмечать.

Ты можешь праздновать только в случае чемпионства. В то же время Лига чемпионов очень важна для клуба. Это турнир, в котором ты хочешь участвовать, это турнир, в котором выступают лучшие игроки.

Так что в целях приглашения игроков и всего прочего, клуб, конечно, готовится к ней. Но праздновать можно только победы», – приводит Daily Mail слова Кэррика.

Отметим, что после 24 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в премьер-лиге, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка, а от лидирующего «Челси» – на 14.