Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак- : -Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Майкл Кэррик: Лига чемпионов важна для «Манчестер Юнайтед», но праздновать можно только победы

Источник:  Daily MailКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о возможных итогах сезона.

«Если мы завершим сезон третьими, четвертыми или даже вторыми, нам будет нечего отмечать.

Ты можешь праздновать только в случае чемпионства. В то же время Лига чемпионов очень важна для клуба. Это турнир, в котором ты хочешь участвовать, это турнир, в котором выступают лучшие игроки.

Так что в целях приглашения игроков и всего прочего, клуб, конечно, готовится к ней. Но праздновать можно только победы», – приводит Daily Mail слова Кэррика.

Отметим, что после 24 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в премьер-лиге, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка, а от лидирующего «Челси» – на 14.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: «Арсенал» воспитал больше игроков, чем кто-либо ещеГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на претензии о том, что он мало критикует своих игроков.Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?«Советский спорт» порассуждал на тему возможного переезда форварда дортмундской «Боруссии».Виллиан подтвердил интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Челси» Виллиан подтвердил информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» пытались заполучить футболиста минувшим летом.Георгий Черданцев: Помощнику Конте достается, но он давно привык к его темпераментуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев, побывавший на матче «Челси» и «Арсенала» (3:1), рассказал, как относится к наставнику «синих» Антонио Конте его ассистент Анджело Алессио.«Ливерпуль» по инициативе Клоппа интересуется полузащитником «Мидлсбро»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом планирует усилить состав мерсисайдского клуба грядущим летом.Деньги на ветер. Ребров, Жо и Ниасс – худшие покупки клубов АПЛДеньги на ветер. Ребров, Жо и Ниасс – худшие покупки клубов АПЛ«Советский спорт» рассказывает о трансферных удачах и провалах семи на данный момент сильнейших команд АПЛ.«Они борются за свою жизнь». Как игрок «Ливерпуля» выступил в поддержку беженцев«Они борются за свою жизнь». Как игрок «Ливерпуля» выступил в поддержку беженцевЗащитник «Ливерпуля» Деян Ловрен попросил США пустить беженцев, рассказав в эфире LFCTV GO о том, как семья спасалась от войны в Югославии.«Тоттенхэм» проявляет интерес к Люку ШоуЗащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу может перебраться в Лондон. Об этом сообщает Yahoo Sports.Британская газета включила Слуцкого в список 20 тренеров, заслуживших право поработать в АПЛБританская газета The Telegraph составила список из 20 самых недооцененных тренеров, которые заслужили шанс поработать в английской премьер-лиге.Клаудио Раньери: Марез лучше меня знает о своей результативностиГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал, как полузащитник Рияд Марез пытается вернуть свою прошлогоднюю форму.Фил Джонс: Моуринью помог мне поверить в собственные силыФил Джонс: Моуринью помог мне поверить в собственные силыЗащитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс дал небольшое интервью изданию Manchester Evening News.«Барселона» и «Челси» поборются за игрока «Валенсии»Защитник «Валенсии» Жоау Канселу может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Yahoo Sports.Лаллана подпишет четырехлетний контракт с «Ливерпулем»Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана в ближайшее время продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано на четыре года, а зарплата игрока составит 150 тысяч фунтов в неделю.Михаэль Баллак: В «Баварии» у Озила будет больше шансов выиграть трофейБывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак посоветовал полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу вернуться в бундеслигу.«Арсенал» интересуется ХартомГолкипер «Торино» Джо Харт может вернуться в английскую премьер-лигу в следующем сезоне.Манчини может возглавить «Милан»Следующий сезон «Милан» может начать под руководством нового главного тренера. По данным Corriere dello Sport, компания Sino Europe – Sports, которая в ближайшее время завершит сделку по приобретению клуба, хочет видеть главным тренером команды Роберто Манчини.Массимилиано Аллегри: «Арсенал»? Не буду ничего опровергать или подтверждатьГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался комментировать слухи о возможном приглашении в «Арсенал».Вейналдум - лучший игрок «Ливерпуля» в январе (фото)Болельщики признали полузащитника Жоржиньо Вейналдума лучшим игроком «Ливерпуля» в прошлом месяце, сообщает официальный твиттер мерсисайдцев.Хотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпиономХотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпионом«ССФ» оценивает, насколько прочны позиции лидеров в пяти ведущих европейских чемпионатахМаскерано, скорее всего, не сыграет с «ПСЖ»Защитник/полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано, вероятно, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Об этом сообщают испанские СМИ.
Главные новости
Биатлон
Кто виноват в скандале на чемпионате мира по биатлону? Опрос
Биатлон
Услугина заменит Глазырину в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене
Футбол
«Луч-Энергию» выселяют из отеля на сборе в Турции из-за неуплаты
Конькобежный спорт
Мурашов – бронзовый призер чемпионата мира на дистанции 500 м
Биатлон
Вольфганг Пихлер: Участие Логинова в чемпионате мира – правильное решение
Биатлон
Александр Логинов: Я был не против диалога с Фуркадом
MMA
Емельяненко прилетел в США на бой с Митрионом
Футбол
Квинси Промес: Я здоров и чувствую в себе много сил
Биатлон
Владимир Барнашов: Фуркад своими выходками делает хуже только себе
Баскетбол
«Лейкерс» хочет обменять Мозгова
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Майкл Кэррик
Майкл Кэрриквсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости