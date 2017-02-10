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«Молодежка» ЦСКА отправилась на Кипр

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Молодежная команда ЦСКА вылетела на Кипр, где на заключительном сборе будет готовиться к матчу 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА и второй части первенства России.

На 13-е и 16-е февраля у команды запланированы два товарищеских матча. Ожидается, что к матчу Юношеской лиги УЕФА будут привлечены молодые игроки, готовящиеся с основной командой. 

После 17 туров «молодежка» ЦСКА лидирует в первенстве молодежных команд, имея в своем активе 41 очко. 

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