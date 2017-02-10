Михал Шлезингр: Если бы я выступал на этапе Логинова, дал бы ему понять, что о нем думаю
Чешский биатлонист
Михал Шлезингр выступил против участия российского биатлониста Александра
Логинова в чемпионате мира в Хохфильцене.
«В то время как ведется расследование по многим допинговым
делам, русские выставляют человека, который принимал ЭПО, худший допинг в нашем
спорте. Это говорит о том, что русские думают о допинге.
Если бы я выступал на третьем этапе, возможно, я бы не выдержал и дал понять Логинову все, что я о нем думаю», – приводит iDNES.cz слова Шлезингра.
Напомним, накануне Логинов стал бронзовым призером чемпионата мира в смешанной эстафете. При передаче этапа француз Мартен Фуркад сбил российского биатлониста, после чего Логинов и его партнер по команде Антон Шипулин отказались пожать ему руку во время цветочной церемонии.