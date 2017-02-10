Михал Шлезингр: Если бы я выступал на этапе Логинова, дал бы ему понять, что о нем думаю

Чешский биатлонист Михал Шлезингр выступил против участия российского биатлониста Александра Логинова в чемпионате мира в Хохфильцене.

«В то время как ведется расследование по многим допинговым делам, русские выставляют человека, который принимал ЭПО, худший допинг в нашем спорте. Это говорит о том, что русские думают о допинге.

Если бы я выступал на третьем этапе, возможно, я бы не выдержал и дал понять Логинову все, что я о нем думаю», – приводит iDNES.cz слова Шлезингра.

Напомним, накануне Логинов стал бронзовым призером чемпионата мира в смешанной эстафете. При передаче этапа француз Мартен Фуркад сбил российского биатлониста, после чего Логинов и его партнер по команде Антон Шипулин отказались пожать ему руку во время цветочной церемонии.