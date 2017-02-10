Дмитрий Квартальнов: Постараемся выиграть оставшиеся матчи, но держим в уме плей-офф

После открытой тренировки главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов поделился планами команда на финише регулярного чемпионата.

- До конца регулярного чемпионата осталось три матча, постараемся их выиграть, но уже держим в уме плей-офф.

- ЦСКА финиширует дерби со «Спартаком». Насколько важно победить?

- Оно важно для болельщиков, но уже история. А вы, журналисты, нагнетаете вокруг дерби дополнительные страсти.

- Вы отпустили на Шведские игры Андрея Светлакова, получившего в дерби с «Динамо» сотрясение мозга…

- Травмированного игрока мы бы не отпустили. У Светлакова со здоровьем все в порядке. Он уже успел сыграть за ЦСКА.