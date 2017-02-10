Сергей Андронов: ЦСКА сильнее, чем в прошлом сезоне
После открытой тренировки нападающий ЦСКА Сергей Андронов, примерявший капитанскую нашивку, сравнил нынешнюю команду с выходившей в финал плей-офф-2016.
- Сейчас мы готовимся к плей-офф, настраиваемся в первую очередь морально, при этом оставшиеся матчи регулярного чемпионата будем играть на победу. Думаю, ЦСКА стал сильнее, чем в прошлом сезоне. Верю ли я в проклятие победы в регулярном чемпионате? Нет. Не думаю, что в прошлом году мы проиграли в финале «Магнитке» из-за этого.
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