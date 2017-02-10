Йованович попал в символическую сборную тура Лиги 1 после первой игры за «Бордо»

Французское издание L’Equipe включило защитника «Бордо» Вукашина Йовановича в символическую сборную 24-го тура Лиги 1.

За «Бордо» серб сыграл один матч против «Кана» (4:0), благодаря которому попал в команду тура. На поле футболист провел все 90 минут.

Напомним, Йованович перешел в «Бордо» на правах аренды из «Зенита» до конца текущего сезона. В официальных матчах основной команды сине-бело-голубых 20-летний защитник участия не принимал.