Йованович попал в символическую сборную тура Лиги 1 после первой игры за «Бордо»
Французское издание L’Equipe включило защитника «Бордо» Вукашина Йовановича в символическую сборную 24-го тура Лиги 1.
За «Бордо» серб сыграл один матч против «Кана» (4:0), благодаря которому попал в команду тура. На поле футболист провел все 90 минут.
Напомним, Йованович перешел в «Бордо» на правах аренды из «Зенита» до конца текущего сезона. В официальных матчах основной команды сине-бело-голубых 20-летний защитник участия не принимал.
Матч
Голы
Ролан 11 (0:1). Камано 23 (0:2). Камано 63 (0:3). Плашил 90 (0:4).
Состав
Кан: Веркютр, Да Силва, Яхья, Бесса, Фере, Леборн, Делаплейс (Макенго, 46), Адеоти (Сеубе, 64), Сантини, Базиле, Карамо (Роделен, 57)
Бордо: Каррассо, Паллуа, Гайич, Йованович, Сабали (Пелленар, 82), Санхаре (Арамбарри, 85), Оливейра, Камано, Тулалан, Плашил, Ролан (Лаборде, 75)
Предупреждения:
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
07 февраля 21:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция