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Йованович попал в символическую сборную тура Лиги 1 после первой игры за «Бордо»

Источник:  L'EquipeКомментарии

Французское издание LEquipe включило защитника «Бордо» Вукашина Йовановича в символическую сборную 24-го тура Лиги 1.

За «Бордо» серб сыграл один матч против «Кана» (4:0), благодаря которому попал в команду тура. На поле футболист провел все 90 минут.

Напомним, Йованович перешел в «Бордо» на правах аренды из «Зенита» до конца текущего сезона. В официальных матчах основной команды сине-бело-голубых 20-летний защитник участия не принимал.

Матч

Кан - Бордо - 0:4 (0:2)

Голы

Ролан 11 (0:1). Камано 23 (0:2). Камано 63 (0:3). Плашил 90 (0:4).

Состав

Кан: Веркютр, Да Силва, Яхья, Бесса, Фере, Леборн, Делаплейс (Макенго, 46), Адеоти (Сеубе, 64), Сантини, Базиле, Карамо (Роделен, 57)

Бордо: Каррассо, Паллуа, Гайич, Йованович, Сабали (Пелленар, 82), Санхаре (Арамбарри, 85), Оливейра, Камано, Тулалан, Плашил, Ролан (Лаборде, 75)

Предупреждения:

Адеоти, 51 - Сабали, 10

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

07 февраля 21:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция

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