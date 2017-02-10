Нико Росберг: Я получаю удовольствие от появившейся свободы

Чемпион мира Нико Росберг прокомментировал свое решение о завершении карьеры.

«Я закрыл книгу своей карьеры в Формуле-1 в самом удачном месте, какое только можно представить. А мне нравятся книги со счастливым концом.

Я полностью изменил свою жизнь. Теперь передо мной стоит много вызовов. Но у меня есть убежденность, что я все сделал правильно. Я поступил по велению моего сердца.

Теперь я получаю удовольствие от появившейся свободы. Когда я гонялся, то я был как белке в колесе. Это было отличное колесо, и я благодарен всему, что оно дало мне. Я бы ничего не поменял.

Но чтобы стать лучшим в спорте, надо идти на компромиссы. Теперь я смотрю на свой календарь на март, и он полностью чистый – от начала до конца. Я могу заниматься тем, чем хочу. Теперь я могу посвящать время своей семье, а это именно то, чего мне не хватало», – приводит Daily Mail слова Росберга.

Напомним, через пять дней после завоевания титула чемпиона мира 31-летний Росберг объявил о завершении карьеры.