13 футболистов АПЛ сдали положительные допинг-тесты на наркотики

13 футболистов английской премьер-лиги за четыре года (с 2012 по 2016 годы) сдали положительные допинг-тесты на содержание наркотических веществ, сообщает Daily Mail.

Фамилии игроков официально не называются, чтобы сохранить конфиденциальность информации. Называется фамилия одного футболиста, попавшегося на наркотиках, - нападающего «Сток Сити» Сейдо Берахино.

Издание отмечает, что футболисты сдавали тесты на содержание двух веществ - кокаина и экстази. Пробы были взяты в выходные дни.

В Англии планируют провести около 5 тысяч допинг-тестов до 2018 года. В прошлом сезоне в АПЛ была сдано около 2,5 тысяч проб, в этом - количество увеличат до 3 тысяч.