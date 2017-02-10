Владимир Гомельский: ЦСКА в матче против «Црвены Звезды» был отлично мотивирован

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о победе ЦСКА над «Црвеной Звездой» (102:80) в матче Евролиги.

– ЦСКА в матче против «Црвены Звезды» был отлично мотивирован. Отмечу игру в обороне. Несколько подпортило впечатление обилие потерь. Однако проценты реализации и стройность позиционного нападения порадовали. Итудис по-прежнему ищет оптимальные сочетания игроков. Отмечу игру Курбанова, Антонова и де Коло, – написал Гомельский.

После 22 матчей москвичи идут на втором месте в регулярном чемпионате, одержав 16 побед. Сербский клуб расположился на шестом месте – 12 побед. Лидирует мадридский «Реал» – 17 побед.

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет в Москве 23 февраля с «Маккаби» Т-А, занимающим 13-е место (8 побед).