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Владимир Гомельский: ЦСКА в матче против «Црвены Звезды» был отлично мотивирован

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Гомельский: ЦСКА в матче против «Црвены Звезды» был отлично мотивирован
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о победе ЦСКА над «Црвеной Звездой» (102:80) в матче Евролиги.

– ЦСКА в матче против «Црвены Звезды» был отлично мотивирован. Отмечу игру в обороне. Несколько подпортило впечатление обилие потерь. Однако проценты реализации и стройность позиционного нападения порадовали. Итудис по-прежнему ищет оптимальные сочетания игроков. Отмечу игру Курбанова, Антонова и де Коло, – написал Гомельский.

После 22 матчей москвичи идут на втором месте в регулярном чемпионате, одержав 16 побед. Сербский клуб расположился на шестом месте – 12 побед. Лидирует мадридский «Реал» – 17 побед.

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет в Москве 23 февраля с «Маккаби» Т-А, занимающим 13-е место (8 побед).

Матч

ЦСКА - Црвена Звезда - 102:80

Место и дата

09 февраля 21:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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