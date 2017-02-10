Чельстрем перешел из «Грассхоппера» в «Юргорден»
Полузащитник «Грассхоппера»
Ким Чельстрем продолжит карьеру в «Юргордене».
34-летний швед и швейцарский клуб договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.
«Грассхоппер» благодарит Кима Чельстрема и желает ему личных и профессиональных успехов в будущем», – говорится в заявлении клуба.
За полтора сезона в Швейцарии Чельстрем сыграл за команду 49 матчей и забил один гол.
Чельстрем возвращается в «Юргорден» спустя 14 лет, которые он провел в Европе, выступая за «Ренн», «Лион», «Спартак» и «Арсенал» (Лондон).
Отметим, что «Юргорден» занял седьмое место по итогам чемпионата Швеции прошлого сезона.
Напомним, Чельстрем играл в «Спартаке» в 2012-2013, 2014-2015 годах и в 67 матчах забил пять голов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически