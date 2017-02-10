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Женская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на ЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях с результатом 3.00,51.

В составе сборной России выступили Ольга Граф, Наталья Воронина и Екатерина Шихова.

Победу одержала команда Голландии с рекордом мира для равнинных катков, серебро - у японской сборной. 

Каннын (Южная Корея)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины
Командная гонка

1. Голландия – 2.55,85
2. Япония – 2.56,49
3. Россия (Ольга Граф, Наталья Воронина, Екатерина Шихова) – 3.00,51

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