Женская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на ЧМ
Женская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях с результатом 3.00,51.
В составе сборной России выступили Ольга Граф, Наталья Воронина и Екатерина Шихова.
Победу одержала команда Голландии с рекордом мира для равнинных катков, серебро - у японской сборной.
Каннын (Южная Корея)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины
Командная гонка
1. Голландия – 2.55,85
2. Япония – 2.56,49
3. Россия (Ольга Граф, Наталья Воронина, Екатерина Шихова) – 3.00,51
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