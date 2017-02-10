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Курт Зума: После окончания этого сезона мы должны обсудить с «Челси» некоторые вопросы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Челси» Курт Зума высказался о своей ситуации в лондонском клубе. Напомним, после прихода Антонио Конте на пост главного тренера, 22-летний француз перестал проходить в основу «синих».

В конце прошлого сезона Зума получил серьезную травму колена и все лето восстанавливался от повреждения.

«После окончания этого сезона мы должны обсудить некоторые вопросы, поскольку я очень молод и нуждаюсь в игровой практике. Сейчас я просто жду своего шанса. Счастлив, что «Челси» выигрывает матч за матчем, но у меня есть цель –попасть в сборную Франции. Нам предстоит все обсудить, но я не беспокоюсь об этом. Команда может на меня рассчитывать.

Знаю о своих ошибках, особенно с тактической точки зрения. Я много работал над своими недостатками, чтобы тренер был доволен. Рано или поздно мне представится возможность вновь выйти на поле. Я просто уверен в этом», – сказал Зума, слова которого приводит L’Equipe.

В нынешнем сезоне защитник «Челси» провел во всех турнирах 7 матчей и получил две желтые карточки.

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