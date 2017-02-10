Логинова проверили на допинг после смешанной эстафеты

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович сообщил, что Александр Логинов прошел проверку на допинг после участия в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

- У Логинова взяли допинг-пробу после гонки. Но это вполне нормальная и обычная процедура. Любого спортсмена могут взять после гонки и проверить, могут выборочно. Мы готовы ко всем этим моментам, это не является никаким нарушением правил, - сказал Касперович в интервью «Р-Спорт».

Ранее Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга: его проба, взятая в ноябре 2013 года, содержала следы запрещенного препарата – рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО).

В смешанной эстафете на чемпионате мира победу одержала сборная Германии, французы стали вторыми, а россияне - третьими.

