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Матс Хуммельс: Поддерживаю Клоппа, ему очень тяжело в «Ливерпуле»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммель прокомментировал выступление «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа.

Напомним, футболист немецкого клуба знаком с наставником «красных» по совместной работе в дортмундской «Боруссии».

«Конечно, когда у меня есть время, я смотрю матчи «Ливерпуля». Очень жаль, что сейчас у Клоппа довольно непростой период. Поддерживаю Юргена и желаю ему всяческих успехов. Ему сейчас очень тяжело», – сказал игрок сборной Германии, слова которого приводит Goal.

Напомним, «Ливерпуль» покинул Кубок Англии и вылетел из Кубка Лиги. Сейчас мерсисайдский клуб занимает 5 место в таблице АПЛ, набрав 46 очков.

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