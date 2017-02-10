Макарова и Ли откроют матч Россия – Тайвань на Кубке Федерации
В Москве состоялась
жеребьевка матча первого раунда второй Мировой группы Кубка Федерации Россия –
Тайвань.
Матч откроют первый номер российской команды 39-я ракетка мира Екатерина Макарова и Я-Шен Ли, которая занимает 258-е место в рейтинге WTA.
Напомним, также за сборную России на матч с Тайванем заявлены: Наталья Вихлянцева (№89 рейтинга WTA), Анна Блинкова (№160) и Анна Калинская (№183).
Расписание:
11 февраля
Екатерина Макарова – Я-Шен Ли
Анна Блинкова – Кай-Чен Чан
12 февраля
Екатерина Макарова – Кай-Чен Чан
Анна Блинкова – Я-Шен Ли
Анна Калинская/Наталья Вихлянцева – Чин-Вей Чан/Я-Шен Ли
Матч пройдет во дворце спорта «Дружба».
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