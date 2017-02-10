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Макарова и Ли откроют матч Россия – Тайвань на Кубке Федерации

Источник:  Fed CupКомментарии

В Москве состоялась жеребьевка матча первого раунда второй Мировой группы Кубка Федерации Россия – Тайвань.

Матч откроют первый номер российской команды 39-я ракетка мира Екатерина Макарова и Я-Шен Ли, которая занимает 258-е место в рейтинге WTA.

Напомним, также за сборную России на матч с Тайванем заявлены: Наталья Вихлянцева (№89 рейтинга WTA), Анна Блинкова (№160) и Анна Калинская (№183).

Расписание:

11 февраля
Екатерина Макарова – Я-Шен Ли
Анна Блинкова – Кай-Чен Чан

12 февраля
Екатерина Макарова – Кай-Чен Чан
Анна Блинкова – Я-Шен Ли
Анна Калинская/Наталья Вихлянцева – Чин-Вей Чан/Я-Шен Ли

Матч пройдет во дворце спорта «Дружба».

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