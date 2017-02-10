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Симон Фуркад: Мартен очень разочаровал произошедшим вчера конфликтом с Шипулиным и сборной Россией

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал поведение своего брата Мартена Фуркада во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Австрии.

Отметим, что после окончания гонки Мартен проигнорировал церемонию награждения сборной России, которая завоевала бронзу, а на пресс-конференции француз устроил перепалку со спортсменом из РФ Антоном Шипулиным.

«Мартен очень разочаровал произошедшим вчера конфликтом с Шипулиным и российской командой. Это касается и неподанной руки на церемонии, и критических высказываний на пресс-конференции. Также мне очень неловко перед немецкими биатлонистами, которые стали главными героями смешанной эстафеты, а были вынуждены выслушивать эту перепалку. Считаю, что на пресс-конференциях нужно обсуждать спорт, а не это дерьмо», – приводит слова Симона Фуркада «Чемпионат».

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