Константин Генич: «Тоттенхэм» в большом порядке, Почеттино работает просто превосходно

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о состоянии «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» перед матчем 25-го тура АПЛ, который состоится завтра (11 февраля).

«Кто-то говорит, что у «Ливерпуля» проблемы с физикой, кто-то – что не в порядке обойма игроков. Сам Клопп как-то сказал: «В премьер-лиге верят в трансферы, а я – в тренировочный процесс». Но тренировочного процесса с таким обилием игр, как у «Ливерпуля», конечно, быть не может. Поэтому нужны футболисты. И Джейми Каррагер верно заметил: странно, что зимой клуб никого не подписал.

А вот «Тоттенхэм» в большом порядке! По игре он нравится мне больше чем кто-либо другой в чемпионате Англии. Команда молодая, дерзкая задорная, с классом и исполнителями. Маурисио Почеттино работает просто превосходно», – сказал Генич, слова которого приводит официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

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