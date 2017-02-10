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Президент «Оренбурга»: В субботу официально объявим о переходе Михаила Кержакова

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал о возможном переходе вратаря «Зенита» Михаила Кержакова в оренбургский клуб.

– В субботу объявим о его переходе официально, – приводит слова Столыпина ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Михаил и Александр Кержаковы не полетели с «Зенитом» на сбор в Бельгию.

В текущем сезоне 30-летний вратарь провел за «Зенит» восемь матчей и пропустил шесть голов.

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