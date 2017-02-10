Руни зарабатывает больше всех игроков премьер-лиги
Издание The Times опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков клубов
премьер-лиги.
Больше всех в Англии получает форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни (300 тысяч фунтов в неделю). В «Манчестер Юнайтед» самые высокие зарплаты у полузащитника Яя Туре и форварда Серхио Агуэро (по 240 тысяч). В тройку в этом рейтинге вошел «Челси» с 220 тысячами полузащитника Сеска Фабрегаса.
Самые высокооплачиваемые игроки клубов премьер-лиги
«Арсенал»: Месут Озил (140 тысяч фунтов)
«Борнмут»: Джек Уилшер (80 тысяч)
«Бернли»: Робби Брэйди (30-35 тысяч)
«Челси»: Сеск Фабрегас (220 тысяч)
«Кристал Пэлас»: Кристиан Бентеке (120 тысяч)
«Эвертон»: Ромелу Лукаку (75 тысяч)
«Халл»: Абель Эрнандес (35 тысяч)
«Лестер»: Джейми Варди/Рияд Марез (100 тысяч)
«Ливерпуль»: Филиппе Коутиньо (150 тысяч)
«Манчестер Сити»: Серхио Агуэро/Яя Туре (240 тысяч)
«Манчестер Юнайтед»: Уэйн Руни (300 тысяч)
«Мидлсбро»: Альваро Негредо (100 тысяч)
«Саутгемптон»: Фрэйзер Форстер (90 тысяч)
«Сток Сити»: Джердан Шакири/Марко Арнаутович (65 тысяч)
«Сандерленд»: Джермейн Дефо (70 тысяч)
«Суонси»: Фернандо Льоренте/Гилфи Сигурдссон (70 тысяч)
«Тоттенхэм»: Харри Кейн/Уго Льорис (120 тысяч)
«Уотфорд»: Трой Дини (50 тысяч)
«Вест Бромвич»: Даррен Флетчер/Джеймс Моррисон (65 тысяч)
«Вест Хэм»: Энди Кэрролл (80 тысяч)