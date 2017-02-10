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Руни зарабатывает больше всех игроков премьер-лиги

Источник:  The TimesКомментарии

Издание The Times опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков клубов премьер-лиги.

Больше всех в Англии получает форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни (300 тысяч фунтов в неделю). В «Манчестер Юнайтед» самые высокие зарплаты у полузащитника Яя Туре и форварда Серхио Агуэро (по 240 тысяч). В тройку в этом рейтинге вошел «Челси» с 220 тысячами полузащитника Сеска Фабрегаса.

Самые высокооплачиваемые игроки клубов премьер-лиги

«Арсенал»: Месут Озил (140 тысяч фунтов)

«Борнмут»: Джек Уилшер (80 тысяч)

«Бернли»: Робби Брэйди (30-35 тысяч)

«Челси»: Сеск Фабрегас (220 тысяч)

«Кристал Пэлас»: Кристиан Бентеке (120 тысяч)

«Эвертон»: Ромелу Лукаку (75 тысяч)

«Халл»: Абель Эрнандес (35 тысяч)

«Лестер»: Джейми Варди/Рияд Марез (100 тысяч)

«Ливерпуль»: Филиппе Коутиньо (150 тысяч)

«Манчестер Сити»: Серхио Агуэро/Яя Туре (240 тысяч)

«Манчестер Юнайтед»: Уэйн Руни (300 тысяч)

«Мидлсбро»: Альваро Негредо (100 тысяч)

«Саутгемптон»: Фрэйзер Форстер (90 тысяч)

«Сток Сити»: Джердан Шакири/Марко Арнаутович (65 тысяч)

«Сандерленд»: Джермейн Дефо (70 тысяч)

«Суонси»: Фернандо Льоренте/Гилфи Сигурдссон (70 тысяч)

«Тоттенхэм»: Харри Кейн/Уго Льорис (120 тысяч)

«Уотфорд»: Трой Дини (50 тысяч)

«Вест Бромвич»: Даррен Флетчер/Джеймс Моррисон (65 тысяч)

«Вест Хэм»: Энди Кэрролл (80 тысяч)

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