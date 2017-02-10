The International 2017 может пройти в другой стране из-за указа Дональда Трампа

Представители Valve Гейб Ньюэлл и Эрик Джонсон провели пресс-конференцию, в ходе которой заявили, что The International 2017 может пройти за приделами США из-за указа Дональда Трампа о временном запрете на въезд в США гражданам семи мусульманских стран.



Представители Valve признались, что некоторые сотрудники компании имеют мусульманское происхождение и им пришлось отказаться от работы разъездного характера, чтобы избежать рисков. Ранее у игроков возникали проблемы с получением визы в США, а сейчас этот указ еще больше усложнил эту процедуру. Теперь компания рассматривает проведение чемпионата мира по Dota 2 за приделами США.



Напомним, что 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена въезд в Соединённые штаты на 90 дней.



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