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Хиронимо Рульи: Моя цель – стать игроком основы в «Манчестер Сити»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Реал Соьедада» Херонимо Рульи, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», поделился ожиданиями от переезда в АПЛ. Напомним, игрок пополнит ряды «горожан» грядущим летом. Сейчас он выступает за баскский клуб на правах аренды.

«В мире всего несколько игроков, которые могут отказать большим клубам, а я всегда мечтал выступать на самом высоком уровне. Спросите любого футболиста в «Сосьедаде», он скажет вам то же самое. Моя цель? Стать игроком основы в «Манчестере».

«Сити» входит в число самых больших клубов Европы, а чемпионат Англии именно то место, где я хотел бы играть», – сказал аргентинец, слова которого приводит Goal.

В нынешнем сезоне 24-летний Рульи провел во всех турнирах 27 матчей, пропустил 40 голов и в восьми встречах оставлял свои ворота «сухими».

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