Екатерина Макарова: Я рада за Машу Шарапову

39-я ракетка мира Екатерина Макарова перед матчем Кубка Федерации с Тайванем оценила свои результаты в начале сезона и прокомментировала скорое возвращение на корт Марии Шараповой, у которой в апреле завершается срок дисквалификации.

«Не могу сказать, что я очень хорошо начала сезон. Могла и получше. Мы провели очень хорошую предсезонную подготовку. Но первые два турнира не сложились в первом же круге. Возможно, я не была готова чисто психологически.



Но на Australian Open я показала, что могу бороться и обыгрывать серьезных соперниц. Теннис – такой вид спорта, что каждая неделя абсолютно разная: ощущения, настроение меняются. Но и командный турнир нельзя сравнивать с личным.

Я рада за Машу. Ей сократили срок, и она сможет вернуться на корт и показывать хороший теннис, в который она умеет играть. Надеемся, что дальше будет все хорошо, без всяких скандалов», – сказала Макарова в интервью «Российской газете».

Напомним, на Australian Open Макарова дошла до четвертого круга, а на трех других турнирах в нынешнем году она проигрывала в первом же матче.