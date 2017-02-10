Паршивлюк, Боли и Тигиев отправятся на сбор «Анжи» в Турцию

Футболисты «Анжи» Сергей Паршивлюк, Янник Боли и Георгий Тигиев отправятся вместе с командой на третий сбор, сообщил пресс-атташе махачкалинского клуба Айдемир Даганов.

- И Паршивлюк, и Боли, и Тигиев поедут с командой на третий сбор, - сказал Даганов . - Все они являются игроками «Анжи». Слухи, появляющиеся в СМИ, мы не комментируем. Могу лишь сказать, что, по словам главного тренера, очертания команды, которую он хочет видеть, уже видны.

Третий сбор «Анжи» пройдет в Турции с 13 по 27 февраля.

Напомним, в декабре новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев. Клуб объявил о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Среди тех, кто может покинуть махачкалинский клуб, назывались как раз Паршивлюк, Боли и Тигиев.