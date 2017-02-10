Федор Чалов: Огромное преимущество ЦСКА в сыгранности

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, кому старается подражать на поле, и назвал сильные стороны красно-синих.

«Когда в детстве смотрел футбол, то всегда восхищался игрой Вагнер Лава, его бразильская техника просто впечатляет. Стараюсь даже копировать его финты и движения на поле. Из нынешнего состава выделю Марио Фернандеса, он профессионал, которых еще надо поискать.

ЦСКА – опытная команда, не первый год футболисты играют друг с другом. Поэтому мы можем переломить ситуацию в турнирной таблице и перегнать «Спартак». Наше огромное преимущество в сыгранности», – приводит ТАСС слова Чалова.

Напомним, после 17 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая на три очка от «Зенита» и на восемь – от «Спартака».