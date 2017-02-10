Федор Чалов: Огромное преимущество ЦСКА в сыгранности
Форвард ЦСКА Федор
Чалов рассказал, кому старается подражать на поле, и назвал сильные стороны
красно-синих.
«Когда в детстве смотрел футбол, то всегда восхищался игрой Вагнер Лава, его бразильская техника просто впечатляет. Стараюсь даже копировать его финты и движения на поле. Из нынешнего состава выделю Марио Фернандеса, он профессионал, которых еще надо поискать.
ЦСКА – опытная команда, не первый год футболисты играют друг
с другом. Поэтому мы можем переломить ситуацию в турнирной таблице и перегнать «Спартак».
Наше огромное преимущество в сыгранности», – приводит ТАСС слова Чалова.
Напомним, после 17 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, отставая на три очка от «Зенита» и на восемь – от «Спартака».
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