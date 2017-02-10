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IBU: причиной отстранения Глазыриной стали данные доклада Макларена

Источник:  IBUКомментарии

Международный союз биатлонистов временно отстранил российскую биатлонистку Екатерину Глазырину, потому что ее фамилия упоминается в докладе Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Отстранение вступает в силу с 10 февраля 2017 года. После публикации второй части доклада Макларена IBU создал рабочую группу для проведения полноценного расследования. Собрав нужную информацию, IBU принял решение временно отстранить Глазырину от международных соревнований. Как сообщает официальный сайт организации, расследование еще не закончено, выясняются подробности дела. 

Ранее стало известно, что в спринтерской гонке на чемпионате мира в Хохфильцене Глазырину заменит другая россиянка Ирина Услугина. Официальный сайт СБР объяснил замену недомоганием спортсменки.

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