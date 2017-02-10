Брюс Кэссиди: Два-три дня были напряженными, поэтому я собираюсь крепко выспаться
Исполняющий
обязанности главного тренера «Бостона» Брюс Кэссиди прокомментировал победу в
матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» (6:3), который стал первым для него
в новом качестве.
«Я чувствую себя прекрасно. Последние два-три дня были очень напряженными, так что сегодня я собираюсь крепко выспаться. Но завтра будет новый день, мы вернемся к работе и посмотрим, сможем ли оттолкнуться от сегодняшней победы», – приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.
Напомним, 51-летний канадец стал исполняющим обязанности главного тренера «Бостона» 7 февраля после отставки Клода Жюльена, который возглавлял «медведей» с 2007 года.
В ночь на 11 февраля «Бостон» примет «Ванкувер».
Матч
Бостон - Сан-Хосе - 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)
Голы:
Бэкес (Крейчи, Крюг), 0:52 (1:0). Торнтон (Гертль), 7:51 (1:1). Бержерон (Бэкес, Карло), 15:52 (2:1). Пастрняк (Бержерон), 17:31 (3:1 - бол.). Браун (Марло, Кутюр), 21:08 (3:2). Шаллер (Нэш, Мур), 33:04 (4:2). Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 39:11 (5:2 - бол.). Майер (Уорд, Гертль), 57:23 (5:3). Маршанд (Бержерон, Бэкес), 59:30 (6:3 - п.в.).
Место и дата
10 февраля 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция