Брюс Кэссиди: Два-три дня были напряженными, поэтому я собираюсь крепко выспаться

Исполняющий обязанности главного тренера «Бостона» Брюс Кэссиди прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» (6:3), который стал первым для него в новом качестве.

«Я чувствую себя прекрасно. Последние два-три дня были очень напряженными, так что сегодня я собираюсь крепко выспаться. Но завтра будет новый день, мы вернемся к работе и посмотрим, сможем ли оттолкнуться от сегодняшней победы», – приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Напомним, 51-летний канадец стал исполняющим обязанности главного тренера «Бостона» 7 февраля после отставки Клода Жюльена, который возглавлял «медведей» с 2007 года.

В ночь на 11 февраля «Бостон» примет «Ванкувер».