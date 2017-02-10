Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак- : -Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Брюс Кэссиди: Два-три дня были напряженными, поэтому я собираюсь крепко выспаться

Источник:  NHLКомментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Бостона» Брюс Кэссиди прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» (6:3), который стал первым для него в новом качестве.

«Я чувствую себя прекрасно. Последние два-три дня были очень напряженными, так что сегодня я собираюсь крепко выспаться. Но завтра будет новый день, мы вернемся к работе и посмотрим, сможем ли оттолкнуться от сегодняшней победы», – приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.

Напомним, 51-летний канадец стал исполняющим обязанности главного  тренера «Бостона» 7 февраля после отставки Клода Жюльена, который возглавлял «медведей» с 2007 года.

В ночь на 11 февраля «Бостон» примет «Ванкувер». 

Матч

Бостон - Сан-Хосе - 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Голы:

Бэкес (Крейчи, Крюг), 0:52 (1:0). Торнтон (Гертль), 7:51 (1:1). Бержерон (Бэкес, Карло), 15:52 (2:1). Пастрняк (Бержерон), 17:31 (3:1 - бол.). Браун (Марло, Кутюр), 21:08 (3:2). Шаллер (Нэш, Мур), 33:04 (4:2). Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 39:11 (5:2 - бол.). Майер (Уорд, Гертль), 57:23 (5:3). Маршанд (Бержерон, Бэкес), 59:30 (6:3 - п.в.).

Место и дата

10 февраля 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Федоров: Без энхаэловцев Олимпиада осиротеетСергей Федоров: Без энхаэловцев Олимпиада осиротеетГлавный менеджер ЦСКА по селекции рассказал о грядущей Олимпиаде в Корее и подготовке армейцев к решающей стадии чемпионата.Сидни Кросби: Надеюсь как можно быстрее набрать 1000 очков, чтобы не отвечать на вопросы об этомФорвард «Питтсбурга» Сидни Кросби после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:1) высказался о том, что ему не удалось приблизиться к отметке в 1000 очков.Сергей Барбашев: Думаю, тренерский штаб «Сент-Луиса» доволен, как я учусьФорвард «Сент-Луиса» Сергей Барбашев рассказал о своих первых матчах в НХЛ.«Койоты» не собираются уезжать из АризоныПрезидент «Аризоны» Энтони Леблан в специальном заявлении прокомментировал информацию о том, что клуб ознакомился с аренами в Портленде и Сиэтле.«Вегас» претендует на КапуаноБывший главный тренер «Айлендерс» Джек Капуано может возглавить новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс».Владимир Тарасенко: Я не хочу говорить о себе, мы одержали очень важную победуФорвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:1 OT), в котором он забросил победную шайбу в овертайме.Тарасенко догнал Демитру по голам в овертайме за «Сент-Луис»Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко принес команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:1 OT).Торнтон вышел на 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛФорвард «Сан-Хосе» Джо Торнтон поднялся на 23-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Торонто»«Сент-Луис» победил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.Шайбы Радулова и Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Аризону»«Монреаль» в овертайме одержал победу над «Аризоной» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Америка удивлена: что с Овечкиным? Он прервал серию из 315 матчей (видео)Америка удивлена: что с Овечкиным? Он прервал серию из 315 матчей (видео)Александр Овечкин куда-то пропал на площадке, хотя его «Вашингтон» снова одержал крупную победу.НХЛ. «Филадельфия» уступила «Айлендерс», «Монреаль» обыграл «Аризону» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Вашингтон» обыграл «Детройт», Кузнецов сделал результативную передачу«Вашингтон» нанес поражение «Детройту» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Третьяк: Если НХЛ откажется, мы соберем нормальную сборную под Олимпиаду (видео)Третьяк: Если НХЛ откажется, мы соберем нормальную сборную под Олимпиаду (видео)Президент ФХР Владислав Третьяк дал эксклюзивное интервью обозревателю «Советского спорта».Малкин отправился на выезд с «Питтсбургом»Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отправился с командой на выездные матчи.«…А американцы устроили дебош в олимпийской деревне». Игры снова пройдут в Азии«…А американцы устроили дебош в олимпийской деревне». Игры снова пройдут в АзииДавайте вспомним, как НХЛ впервые приняла историческое решение о том, что будет участвовать в Олимпиаде-1998.Взгляд из Канады: «Тех, кто провалит переговоры по Олимпиаде, надо расстрелять!»Взгляд из Канады: «Тех, кто провалит переговоры по Олимпиаде, надо расстрелять!»За год до старта Олимпиады мы изучаем, что пишут в Северной Америке о возможной поездке игроков НХЛ в Пхенчхан – случится ли это или нет?Алексей Касатонов: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ, наши шансы вырастутАлексей Касатонов: Если НХЛ не отпустит игроков на ОИ, наши шансы вырастутГостем редакции «Советского спорта» стал легендарный хоккеист – президент квартала «Парк Легенд» Алексей Касатонов.Дмитрий Губерниев: Возмущен, что американские и канадские империалисты не включили Малкина в число ста лучших игроков НХЛКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к хоккеистам и высказался о том, что форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина не включили в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.Победа «Милана» вдевятером и «Алавес» в финале Кубка Испании. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.
Главные новости
Биатлон
IBU: причиной отстранения Глазыриной стали данные доклада Макларена
Биатлон
Виталий Мутко: В ситуации с Глазыриной виновата федерация
Лыжный спорт
НОК Норвегии дисквалифицировал Йохауг на 13 месяцев
Футбол
Станислав Черчесов: Правильно Ловчев сказал про сборную России (видео)
Биатлон
Рикко Гросс: Фуркад утверждает, что тот контакт с Логиновым при передаче эстафеты был случайностью
Легкая атлетика
Савинова лишена золотой медали ОИ-2012
Футбол
Тухель – основной кандидат на пост наставника «Арсенала»
Футбол
Руни зарабатывает больше всех игроков премьер-лиги
Футбол
Президент «Оренбурга»: В субботу официально объявим о переходе Михаила Кержакова
Биатлон
Симон Фуркад: Мартен очень разочаровал произошедшим вчера конфликтом с Шипулиным и сборной Россией
все новости
Бостон
Бостонкалендарьстатистика
Сан-Хосе
Сан-Хосекалендарьстатистика
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости