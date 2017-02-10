Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак- : -Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Майоров: Россияне не уступили финнам в единоборствах, это хороший плацдарм

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о победе сборной России над финнами (2:1) на Шведских играх.

– Отмечу один приятный момент – россияне не уступали финнам в единоборствах, – заявил Майоров. – А ведь это всегда было самой сильной стороной сборной Суоми. И раньше мы им частенько проигрывали именно в этом компоненте. Финский хоккей долгое время ориентировался на силовой, максимально агрессивный канадский стиль. Сейчас к нему добавилась еще и добротная комбинационная игра. И вот с этим сочетанием бороться порой бывает очень сложно. Но наши молодые ребята сопернику не уступили! И это хороший плацдарм, с которого в будущем можно прыгнуть выше.

Напомним, что завтра, 11 февраля сборная России сыграет с командой Швеции. Начало матча – в 17.30 (мск).

Матч

Россия - Финляндия - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Кручинин (Светлаков, Рыков), 35:08 (1:0). Палола (Хаапала, Саллинен), 40:37 (1:1). Голышев (Ткачёв, Арзамасцев), 58:34 (2:1).

Место и дата

09 февраля 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: Результат радует, но в игре сборной России есть и два минусаБорис Майоров: Результат радует, но в игре сборной России есть и два минусаДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров разбирает матч сборной России с финнами, в котором наша команда победила 2:1.Чемпион должен быть голодным! Или почему Знарок снова победил на ЕвротуреЧемпион должен быть голодным! Или почему Знарок снова победил на ЕвротуреОбозреватель «Советского спорта» – о том, за счет чего молодые и экспериментальные сборные России побеждают чаще, чем звездные составы.Антипин полетел вместе со сборной России на матчи Евротура в ШвециюЗащитник сборной России Виктор Антипин полетел вместе с национальной командой в Швецию на два матча третьего этапа Евротура, Шведских хоккейных игр.Фуркад против россиян и всего допингового мира, а Панченко выбирает между «Динамо» и ЦСКА. Главные новости утраФуркад против россиян и всего допингового мира, а Панченко выбирает между «Динамо» и ЦСКА. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра пятницы.Сборная Швеции переиграла Чехию в матче ЕврохоккейтураСборная Швеции одержала победу над чехами (5:2) в матче первого тура Шведских хоккейных игр.«Круто, что сказать!» Эмоции яркой сборной России после новой победы (видео)«Круто, что сказать!» Эмоции яркой сборной России после новой победы (видео)Ритмичный Голышев, счастливый Кручинин, максимально приятный Капризов и другие герои молодой сборной России.Микко Коскинен: Матч с Россией – хорошая подготовка к плей-офф КХЛВратарь сборной Финляндии Микко Коскинен в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против России (1:2).Алексей Кручинин: Рад, что забил гол за сборную, в этот раз копаться в себе не будуНападающий Алексей Кручинин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы сборной России над Финляндией (2:1).Олег Знарок: Что-что, какой еще остроты нам не хватало? (видео)Олег Знарок: Что-что, какой еще остроты нам не хватало? (видео)Обозреватель «Советского спорта» послушал после матча с финнами (2:1) главного тренера сборной России Олега Знарка.Игорь Шестеркин: Не рассматривал матч против Финляндии с позиции дуэли с КоскиненомВратарь сборной России Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над Финляндией (2:1).Валерий Каменский: Во втором и третьем периодах сборная сыграла в молодой, веселый хоккейОлимпийский чемпион Валерий Каменский поделился впечатлениями от игры сборной России в первом матче «Шведских игр» против Финляндии.Кирилл Капризов: Без разницы с кем играть в сборной, тут собраны отличные игрокиНападающий сборной России Кирилл Капризов поделился впечатлениями от победы над Финляндией (2:1).Анатолий Голышев: Обмен в СКА? Я сказал, что не против играть в команде с высокими задачамиАнатолий Голышев поделился впечатлениями от победы сборной России над Финляндией (2:1).Олег Знарок: В первом периоде матча с финнами не хватало остроты в атакеГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над Финляндией (2:1).Андрей Светлаков: Не сомневался, ехать в сборную или нетНападающий Андрей Светлаков поделился впечатлениями от победы сборной России над Финляндией (2:1).Владимир Крикунов: Хочется, чтобы и в клубе Голышев выкладывался так, как делал это сегодня за сборнуюГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал игру нападающего уральской команды и сборной России Анатолия Голышева в матче Евротура против финнов.Владислав Третьяк: Игра новичков сборной России достойна уваженияПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над Финляндией (2:1).Спасибо, финны, что вернули клюшку Толе Голышеву! О матче сборной России (видео)Спасибо, финны, что вернули клюшку Толе Голышеву! О матче сборной России (видео)Россияне выставили состав с семью дебютантами, но смогли победить сборную Финляндии в Санкт-Петербурге (2:1).Шайба Голышева принесла сборной России победу над Финляндией в матче ЕвротураСборная России в матче Евротура обыграла Финляндию со счетом 2:1.Третьяк: Если НХЛ откажется, мы соберем нормальную сборную под Олимпиаду (видео)Третьяк: Если НХЛ откажется, мы соберем нормальную сборную под Олимпиаду (видео)Президент ФХР Владислав Третьяк дал эксклюзивное интервью обозревателю «Советского спорта».
Главные новости
Биатлон
IBU: причиной отстранения Глазыриной стали данные доклада Макларена
Биатлон
Виталий Мутко: В ситуации с Глазыриной виновата федерация
Лыжный спорт
НОК Норвегии дисквалифицировал Йохауг на 13 месяцев
Футбол
Станислав Черчесов: Правильно Ловчев сказал про сборную России (видео)
Биатлон
Рикко Гросс: Фуркад утверждает, что тот контакт с Логиновым при передаче эстафеты был случайностью
Легкая атлетика
Савинова лишена золотой медали ОИ-2012
Футбол
Тухель – основной кандидат на пост наставника «Арсенала»
Футбол
Руни зарабатывает больше всех игроков премьер-лиги
Футбол
Президент «Оренбурга»: В субботу официально объявим о переходе Михаила Кержакова
Биатлон
Симон Фуркад: Мартен очень разочаровал произошедшим вчера конфликтом с Шипулиным и сборной Россией
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Финляндия
Финляндиякалендарьстатистика
Борис Майоров
Борис Майороввсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости