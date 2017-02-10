Борис Майоров: Россияне не уступили финнам в единоборствах, это хороший плацдарм
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о победе сборной России над финнами (2:1) на Шведских играх.
– Отмечу один приятный момент – россияне не уступали финнам в единоборствах, – заявил Майоров. – А ведь это всегда было самой сильной стороной сборной Суоми. И раньше мы им частенько проигрывали именно в этом компоненте. Финский хоккей долгое время ориентировался на силовой, максимально агрессивный канадский стиль. Сейчас к нему добавилась еще и добротная комбинационная игра. И вот с этим сочетанием бороться порой бывает очень сложно. Но наши молодые ребята сопернику не уступили! И это хороший плацдарм, с которого в будущем можно прыгнуть выше.
Напомним, что завтра, 11 февраля сборная России сыграет с командой Швеции. Начало матча – в 17.30 (мск).
Матч
Россия - Финляндия - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Кручинин (Светлаков, Рыков), 35:08 (1:0). Палола (Хаапала, Саллинен), 40:37 (1:1). Голышев (Ткачёв, Арзамасцев), 58:34 (2:1).
Место и дата
09 февраля 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция