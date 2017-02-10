Американские ученые: Для похудения диета полезнее упражнений

Ученые из Чикаго (США) пришли к выводу, что усиленные тренировки не всегда дают эффект, так как они только пробуждают аппетит.



Ученые пригласили к участию эксперимента выходцев из пяти стран мира и в течение некоторого времени пристально наблюдали за ними, делая те или иные замеры. Оказалось, нередко формула «правильное питание+физическая нагрузка» не дает ожидаемого эффекта.

Все дело в том, что регулярные изнурительные тренировки наоборот провоцируют аппетит. Благодаря упражнениям вес действительно сбрасывается, однако после человек идет домой и наедается, а это возвращает его к исходной точке, суточная калорийность пищи зашкаливает.

Именно поэтому ученые советуют не налегать только на упражнения, а заодно обратиться к диетологу. Именно он рассчитает рацион человека таким образом, чтобы тот ел легкую пищу, но не испытывал чувства голода. Начинать процесс похудения лучше всего именно с диеты.