Американские ученые: Для похудения диета полезнее упражнений
Ученые из Чикаго (США)
пришли к выводу, что усиленные тренировки не всегда дают эффект, так как они
только пробуждают аппетит.
Ученые пригласили к участию
эксперимента выходцев из пяти стран мира и в течение некоторого времени
пристально наблюдали за ними, делая те или иные замеры. Оказалось, нередко
формула «правильное питание+физическая нагрузка» не дает ожидаемого эффекта.
Все дело в том, что
регулярные изнурительные тренировки наоборот провоцируют аппетит. Благодаря
упражнениям вес действительно сбрасывается, однако после человек идет домой и
наедается, а это возвращает его к исходной точке, суточная калорийность пищи
зашкаливает.
Именно поэтому ученые
советуют не налегать только на упражнения, а заодно обратиться к диетологу.
Именно он рассчитает рацион человека таким образом, чтобы тот ел легкую пищу,
но не испытывал чувства голода. Начинать процесс похудения лучше всего именно с
диеты.