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Рикко Гросс: Фуркад утверждает, что тот контакт с Логиновым при передаче эстафеты был случайностью

Источник:  RT на русскомКомментарии

Тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс сообщил, что у него состоялся разговор с французом Мартеном Фуркадом, который накануне столкнулся с россиянином Александром Логиновым во время смешанной эстафеты на ЧМ в Австрии, а позже проигнорировал награждение сборной России.

«Я разговаривал и с нашими ребятами, и с Мартеном Фуркадом по поводу этой ситуации. Мартен утверждает, что тот контакт с Логиновым при передаче эстафеты был случайностью. Он говорит, что никакого злого умысла здесь не было. Для меня сейчас важно, чтобы спортсмены не тратили энергию на споры, а концентрировались на спорте», – сказал специалист, слова которого приводит RT.

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