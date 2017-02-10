Станислав Черчесов: Правильно Ловчев сказал про сборную России (видео)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью официальному сайту ФИФА, в котором рассказал об ожиданиях от Кубка конфедераций и согласился с обозревателем «Советского спорта» Евгением Ловчевым.

– Кубок конфедераций – это непростой турнир, Кубок чемпионов, можно сказать. И болельщики мечтают увидеть его. Тут нельзя олимпийским девизом довольствоваться. «Главное – участие» – это нам не подходит, – заявил Черчесов.

Главный тренер сборной России назвал фаворитом турнира сборную Германии: «Эта команда на крупных турнирах доходит до полуфинала, финала. И Кубок конфедераций, думаю, не станет исключением. Немцы привезут хорошую команду».

Говоря о сборной Португалии, одном из соперников российской команды по группе, Станислав Черчесов отметил:

– Сегодняшний футбол – это эффективность, а не артистизм. Португальцы могли артистизмом заниматься на Евро, но, думаю, они дошли до того, что этого мало. Поэтому играли эффективно. Нам тоже надо делать соответствующие выводы – эффективность должна быть. За артистизм очки не дают – мы не в фигурном катании.

Главный тренер сборной России рад, что все футболисты с удовольствием приезжают в сборную.

– Идет перестройка команды. В последнем матче (против Румынии – 1:0 – Прим. ред.) в составе было четыре–пять футболистов в возрасте от 21 года до 23 лет. Это естественное обновление. Хочется, чтобы была команда, за которую, как правильно сказал Евгений Серафимович Ловчев после последнего матча, хочется болеть, – сказал Черчесов.

Напомним, Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля в Москве, Петербурге и Сочи. Россия на групповом этапе сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В другой группе сыграют Германия, Чили, Австралия и Камерун.

Ближайшие контрольные матч сборной России состоятся в марте. 24-го числа в Краснодаре российская сборная встретится с Кот-д'Ивуаром, а 28-го в Сочи с Бельгией.