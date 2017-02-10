Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак- : -Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: Правильно Ловчев сказал про сборную России (видео)

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью официальному сайту ФИФА, в котором рассказал об ожиданиях от Кубка конфедераций и согласился с обозревателем «Советского спорта» Евгением Ловчевым.

– Кубок конфедераций – это непростой турнир, Кубок чемпионов, можно сказать. И болельщики мечтают увидеть его. Тут нельзя олимпийским девизом довольствоваться. «Главное – участие» – это нам не подходит, – заявил Черчесов.

Главный тренер сборной России назвал фаворитом турнира сборную Германии: «Эта команда на крупных турнирах доходит до полуфинала, финала. И Кубок конфедераций, думаю, не станет исключением. Немцы привезут хорошую команду».

Говоря о сборной Португалии, одном из соперников российской команды по группе, Станислав Черчесов отметил:

– Сегодняшний футбол – это эффективность, а не артистизм. Португальцы могли артистизмом заниматься на Евро, но, думаю, они дошли до того, что этого мало. Поэтому играли эффективно. Нам тоже надо делать соответствующие выводы – эффективность должна быть. За артистизм очки не дают – мы не в фигурном катании.

Главный тренер сборной России рад, что все футболисты с удовольствием приезжают в сборную. 

– Идет перестройка команды. В последнем матче (против Румынии – 1:0 – Прим. ред.) в составе было четыре–пять футболистов в возрасте от 21 года до 23 лет. Это естественное обновление. Хочется, чтобы была команда, за которую, как правильно сказал Евгений Серафимович Ловчев после последнего матча, хочется болеть, – сказал Черчесов.

Напомним, Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля в Москве, Петербурге и Сочи. Россия на групповом этапе сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В другой группе сыграют Германия, Чили, Австралия и Камерун.

Ближайшие контрольные матч сборной России состоятся в марте. 24-го числа в Краснодаре российская сборная встретится с Кот-д'Ивуаром, а 28-го в Сочи с Бельгией.

Видео смотрите ЗДЕСЬ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Черчесов: Сборная России должна играть не только в МосквеГлавный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от ближайших контрольных матчей команды.При Романцеве такого не было! Взлеты и падения сборной России в рейтинге ФИФАПри Романцеве такого не было! Взлеты и падения сборной России в рейтинге ФИФАВ свежем рейтинге ФИФА российская сборная обновила свой антирекорд, заняв 61-ю строчкуВячеслав Колосков: Рейтинг ФИФА не отражает реальную силу командПочетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о новом рейтинге ФИФА, в котором Россия опустилась на рекордно низкое 61-е место.Алексей Сорокин: Стадион «Фишт» получил заключение о соответствииГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о готовности стадиона «Фишт» в Сочи.Василий Уткин: Смолов – хороший парень с правильным отношением к жизниОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин поздравил с днем рождения форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова, которому сегодня исполнилось 27 лет.Евгений Ловчев: Виктор Чанов был как знак качества «Сделано в СССР»Обозреватель «Советского спорта», защитник сборной СССР 1970-х Евгений Ловчев выразил соболезнования семья Чановых. Как известно, известного советского вратаря Виктора Чанова не стало поздно вечером 8 февраля. Ему было 57 лет.Россия опустилась на 61-е место рейтинга ФИФАСборная России опустилась на 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновив личный антирекорд.«ОМОН вывозил гастарбайтеров пачками». Стадион в Петербурге изнутри (видео)«ОМОН вывозил гастарбайтеров пачками». Стадион в Петербурге изнутри (видео)Как проходит строительство арены прямо сейчас, из-за чего одни не хотят работать на арене, а другие ждут возможностипо два года.Мутко обсудил подготовку к Кубку конфедерацийГотовность инфраструктуры к Кубку конфедераций обсуждалась сегодня на заседании Координационного совета по подготовке к турнру, который пройдет предстоящим летом.Россия проведет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром в КраснодареРоссийский футбольный союз официально сообщает о том, что 24 марта 2017 года на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре пройдет контрольный матч между национальными сборными России и Кот-д’Ивуара.Станислав Черчесов: Планирую побывать в российских клубах и посмотреть как можно больше контрольных матчей (фото)Станислав Черчесов: Планирую побывать в российских клубах и посмотреть как можно больше контрольных матчей (фото)Главный тренер сборной России вместе со своими помощниками побывал на тренировке казанского «Рубина в испанской Марбелье.Виталий Мутко: РФС определился со вторым товарищеским матчем сборной РоссииВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал, что РФС определился со вторым товарищеским матчем сборной России в марте.Черчесов посетил тренировку «Рубина» в ИспанииТренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым посетил тренировку «Рубина» в Испании.Как фишка ляжет. Факты о сборных, которые сыграют на Кубке конфедерацийКак фишка ляжет. Факты о сборных, которые сыграют на Кубке конфедерацийЧем известны сборные, которые приедут в Россию летом – в материале «Советского спорта».Ивелин Попов: Зобнин – будущее сборной России (видео)Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов высоко оценил возможности своего партнера по клубу Романа Зобнина.Полпред президента в СЗФО: Виновные в задержке строительства стадиона в Петербурге понесут ответственностьПолномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов поделился мнением о стадионе на Крестовском острове.Дмитрий Комбаров: Было бы здорово выйти на поле против МессиПолузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что ему интереснее играть против сильных соперников и объяснил, что нужно сделать, чтобы болельщики вновь поверили в сборную России.Георгий Полтавченко провел совещание по подготовке тестовых мероприятий на стадионе на КрестовскомГубернатор Петербурга Георгий Полтавченко провел заседание совета по обеспечению правопорядка, посвященное подготовке к тестовым мероприятиям на новом стадионе в Петербурге.Бородюк может стать спортивным директором РФСБывший тренер сборной России Александр Бородюк может стать спортивным директором Российского футбольного союза, сообщают «Известия».Евгений Бушманов: С Черчесовым пока коротко поговорили, но взаимодействие будет плотнымГлавный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился впечатлениями о первых днях работы в новой должности.
Главные новости
Биатлон
IBU: причиной отстранения Глазыриной стали данные доклада Макларена
Биатлон
Виталий Мутко: В ситуации с Глазыриной виновата федерация
Лыжный спорт
НОК Норвегии дисквалифицировал Йохауг на 13 месяцев
Футбол
Станислав Черчесов: Правильно Ловчев сказал про сборную России (видео)
Биатлон
Рикко Гросс: Фуркад утверждает, что тот контакт с Логиновым при передаче эстафеты был случайностью
Легкая атлетика
Савинова лишена золотой медали ОИ-2012
Футбол
Тухель – основной кандидат на пост наставника «Арсенала»
Футбол
Руни зарабатывает больше всех игроков премьер-лиги
Футбол
Президент «Оренбурга»: В субботу официально объявим о переходе Михаила Кержакова
Биатлон
Симон Фуркад: Мартен очень разочаровал произошедшим вчера конфликтом с Шипулиным и сборной Россией
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Евгений Ловчев
Евгений Ловчеввсе новости
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости