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НОК Норвегии дисквалифицировал Йохауг на 13 месяцев

Источник:  НОК НорвегииКомментарии

Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг дисквалифицирована на 13 месяц в связи с положительным результатом допинг-теста. Такое решение принял Олимпийский комитет Норвегии на своем заседании в пятницу.

«Тереза Йохауг, родившаяся 25 июня 1988 года, не имеет права участвовать в турнирах и организованных тренировках в течение 13 месяцев, начиная с 18 октября 2016 года», – говорится в заявлении НОК Йохауг.

Йохауг имеет право подать апелляцию на решение НОК.

Напомним, в октябре в допинг-пробе Йохауг был обнаружен запрещенный препарат клостебол. Спортсменка объяснила попадание допинга в организм тем, что он входил в состав мази для губ, которую ей дал врач команды.

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