Анатолий Алябьев: То, как Фуркад ведет себя по отношению к Логинову, это просто скотство

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал поведение французского биатлониста Мартена Фуркада на чемпионате мира в Австрии.

Напомним, во время гонки Мартен столкнулся с Александром Логиновым из России, а после окончания эстафеты проигнорировал церемонию награждения сборной России, которая завоевала бронзу. Позже француз устроил перепалку со спортсменом из РФ Антоном Шипулиным на пресс-конференции.

«Не отодвигал он Антона Шипулина, не было там нарушения правил. Я несколько раз пересмотрел запись всей гонки, до деталей ее изучил. Сам Антон сплоховал на финише. Он, однозначно, сильнее сейчас Фуркада, который и сам это признает. Видимо, слишком был уверен, что выиграет у француза.

Мартен Фуркад мне как человек, мягко говоря, не симпатичен. То, как он ведет себя по отношению к Логинову, это просто скотство. Александр честно отбыл дисквалификацию. Совершенно справедливо попал в состав на чемпионат. Причем, наши тренеры ведь еще и не хотели его включать, все оглядывались на Европу: а поймут ли их, а не случится ли чего? Эта наша вечная оглядка на Запад!», – цитирует Алябьева «Свободная Пресса».

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