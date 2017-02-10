Ник Ленц: Даже не буду говорить, что писали мне российские фанаты. Ничего хорошего

Боец смешанного стиля Ник Ленц, которому 12 февраля предстоит провести бой против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 208 пожаловался на российских фанатов.

«Ребята, если вы деретесь с российским бойцом, то это жесть. Мой профиль в социальных сетях взорвался. Я даже не буду говорить, что слали мне фанаты из России. Многие посты были написаны через интернет-переводчики», - высказался Ленц.

Напомним, Ленц и Махачев встретятся на турнире UFC 208, который пройдет утром 12 февраля в Бруклине.