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Ник Ленц: Даже не буду говорить, что писали мне российские фанаты. Ничего хорошего

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Боец смешанного стиля Ник Ленц, которому 12 февраля предстоит провести бой против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 208 пожаловался на российских фанатов.

«Ребята, если вы деретесь с российским бойцом, то это жесть. Мой профиль в социальных сетях взорвался. Я даже не буду говорить, что слали мне фанаты из России. Многие посты были написаны через интернет-переводчики», - высказался Ленц.

Напомним, Ленц и Махачев встретятся на турнире UFC 208, который пройдет утром 12 февраля в Бруклине.

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