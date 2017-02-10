Клемент – лучший тренер января в АПЛ, Алли – лучший игрок

Английская премьер-лига назвала лучших тренера и игрока января.

Лучшим игроком признан полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли. 20-летний британец забил пять голов в пяти матчах месяца. Алли сделал по дублю в ворота «Уотфорда» и «Челси», а также отличился в матче с «Манчестер Сити».

Лучшим тренером выбран Пол Клемент, возглавивший в январе «Суонси». Под его руководством валлийцы одержали три победы в четырех турах и покинули зону вылета. «Лебеди» выиграли у «Кристал Пэлас» (2:1), «Ливерпуля» (3:2) и «Саутгемптона» (2:1), а проиграли только «Арсеналу» (0:4).

Добавим, что форвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл получил приз за гол в ворота «Кристал Пэлас», который признан лучшим в январе.