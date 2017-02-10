Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак- : -Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Клемент – лучший тренер января в АПЛ, Алли – лучший игрок

Источник:  АПЛКомментарии

Английская премьер-лига назвала лучших тренера и игрока января.

Лучшим игроком признан полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли. 20-летний британец забил пять голов в пяти матчах месяца. Алли сделал по дублю в ворота «Уотфорда» и «Челси», а также отличился в матче с «Манчестер Сити».

Лучшим тренером выбран Пол Клемент, возглавивший в январе «Суонси». Под его руководством валлийцы одержали три победы в четырех турах и покинули зону вылета. «Лебеди» выиграли у «Кристал Пэлас» (2:1), «Ливерпуля» (3:2) и «Саутгемптона» (2:1), а проиграли только «Арсеналу» (0:4).

Добавим, что форвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл получил приз за гол в ворота «Кристал Пэлас», который признан лучшим в январе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» ведут борьбу за полузащитника сборной ПортугалииКак сообщает A Bola, лиссабонский «Спортинг» готов продать полузащитника Вильяма Карвалью грядущим летом.Тухель? Аллегри? Кого «Арсенал» хочет видеть на месте ВенгераТухель? Аллегри? Кого «Арсенал» хочет видеть на месте Венгера«Советский спорт» рассказывает, как обстоят дела у специалистов, которых «сватают» в стан «пушкарей».Тухель – основной кандидат на пост наставника «Арсенала»В руководстве лондонского «Арсенала» планируют грядущим летом назначить нового главного тренера. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Хиронимо Рульи: Моя цель – стать игроком основы в «Манчестер Сити»Голкипер «Реал Соьедад» Херонимо Рульи, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», поделился ожиданиями от переезда в АПЛ. Напомним, игрок пополнит ряды «горожан» грядущим летом. Сейчас он выступает за баскский клуб на правах аренды.Руни зарабатывает больше всех игроков премьер-лигиИздание The Times опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков клубов премьер-лиги.Константин Генич: «Тоттенхэм» в большом порядке, Почеттино работает просто превосходноКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о состоянии «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» перед матчем 25-го тура АПЛ, который состоится завтра (11 февраля).Матс Хуммельс: Поддерживаю Клоппа, ему очень тяжело в «Ливерпуле»Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммель прокомментировал выступление «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа.Курт Зума: После окончания этого сезона мы должны обсудить с «Челси» некоторые вопросыЗащитник «Челси» Курт Зума высказался о своей ситуации в лондонском клубе. Напомним, после прихода Антонио Конте на пост главного тренера, 22-летний француз перестал проходить в основу «синих».Терри почеканил жевачкой (видео)Защитник «Челси» Джон Терри перед тренировкой лондонского клуба продемонстрировал свою технику.13 футболистов АПЛ сдали положительные допинг-тесты на наркотики13 футболистов английской премьер-лиги за четыре года (с 2012 по 2016 годы) сдали положительные допинг-тесты на содержание наркотических веществ.Майкл Кэррик: Лига чемпионов важна для «Манчестер Юнайтед», но праздновать можно только победыПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о возможных итогах сезона.Арсен Венгер: «Арсенал» воспитал больше игроков, чем кто-либо ещеГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на претензии о том, что он мало критикует своих игроков.Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?«Советский спорт» порассуждал на тему возможного переезда форварда дортмундской «Боруссии».Виллиан подтвердил интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Челси» Виллиан подтвердил информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» пытались заполучить футболиста минувшим летом.Георгий Черданцев: Помощнику Конте достается, но он давно привык к его темпераментуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев, побывавший на матче «Челси» и «Арсенала» (3:1), рассказал, как относится к наставнику «синих» Антонио Конте его ассистент Анджело Алессио.«Ливерпуль» по инициативе Клоппа интересуется полузащитником «Мидлсбро»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом планирует усилить состав мерсисайдского клуба грядущим летом.Деньги на ветер. Ребров, Жо и Ниасс – худшие покупки клубов АПЛДеньги на ветер. Ребров, Жо и Ниасс – худшие покупки клубов АПЛ«Советский спорт» рассказывает о трансферных удачах и провалах семи на данный момент сильнейших команд АПЛ.«Они борются за свою жизнь». Как игрок «Ливерпуля» выступил в поддержку беженцев«Они борются за свою жизнь». Как игрок «Ливерпуля» выступил в поддержку беженцевЗащитник «Ливерпуля» Деян Ловрен попросил США пустить беженцев, рассказав в эфире LFCTV GO о том, как семья спасалась от войны в Югославии.«Тоттенхэм» проявляет интерес к Люку ШоуЗащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу может перебраться в Лондон. Об этом сообщает Yahoo Sports.Британская газета включила Слуцкого в список 20 тренеров, заслуживших право поработать в АПЛБританская газета The Telegraph составила список из 20 самых недооцененных тренеров, которые заслужили шанс поработать в английской премьер-лиге.
Главные новости
Биатлон
IBU: причиной отстранения Глазыриной стали данные доклада Макларена
Биатлон
Виталий Мутко: В ситуации с Глазыриной виновата федерация
Лыжный спорт
НОК Норвегии дисквалифицировал Йохауг на 13 месяцев
Футбол
Станислав Черчесов: Правильно Ловчев сказал про сборную России (видео)
Биатлон
Рикко Гросс: Фуркад утверждает, что тот контакт с Логиновым при передаче эстафеты был случайностью
Легкая атлетика
Савинова лишена золотой медали ОИ-2012
Футбол
Тухель – основной кандидат на пост наставника «Арсенала»
Футбол
Руни зарабатывает больше всех игроков премьер-лиги
Футбол
Президент «Оренбурга»: В субботу официально объявим о переходе Михаила Кержакова
Биатлон
Симон Фуркад: Мартен очень разочаровал произошедшим вчера конфликтом с Шипулиным и сборной Россией
все новости