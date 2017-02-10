Власти Индии требуют экстрадиции владельца «Форс Индии» Виджея Мальи
Индия подала официальный запрос
об экстрадиции владельца «Форс Индии» Виджея Мальи из Великобритании.
Из-за
обвинений в финансовых махинациях и недобросовестном использовании
государственных займов, что привело к долгу в один миллиард долларов, Малья был
вынужден покинуть родину и перебраться в Великобританию еще в прошлом марте.
«Сегодня
мы передали просьбу о выдаче Виджея Мальи, полученную от Центрального бюро
расследований, в Верховную комиссию Великобритании. Мы попросили Великобританию
о выдаче Мальи, чтобы он предстал перед судом в Индии», — заявил представитель министерства Викас
Сваруп. Его слова приводит Autosport.
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