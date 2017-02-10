Власти Индии требуют экстрадиции владельца «Форс Индии» Виджея Мальи

Индия подала официальный запрос об экстрадиции владельца «Форс Индии» Виджея Мальи из Великобритании.

Из-за обвинений в финансовых махинациях и недобросовестном использовании государственных займов, что привело к долгу в один миллиард долларов, Малья был вынужден покинуть родину и перебраться в Великобританию еще в прошлом марте.

«Сегодня мы передали просьбу о выдаче Виджея Мальи, полученную от Центрального бюро расследований, в Верховную комиссию Великобритании. Мы попросили Великобританию о выдаче Мальи, чтобы он предстал перед судом в Индии», — заявил представитель министерства Викас Сваруп. Его слова приводит Autosport.