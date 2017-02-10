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«Лукойл», «Русал» и ВТБ стали инвесторами Гран-при России

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Гран-при России-2017, которое пройдет в Сочи, получило около десяти частных инвесторов. Среди них»Лукойл», ВТБ и «Русал».

«Когда это говорилось, он уже был сформирован, в настоящее время этот (лицензионный) взнос уже практически заплачен. «Лукойл», ВТБ, «Русал» и многие другие компании. Пул — порядка десяти инвесторов», — сказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Его слова приводит RNS.

Этап Формулы-1 в Сочи пройдет 30 апреля 2017 года в Олимпийском парке, на трассе «Сочи Автодром». Гран-при России находится в календаре Формулы-1 с 2014 года.


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