Виталий Мутко: В ситуации с Глазыриной виновата федерация
Вице-премьер
правительства России Виталий Мутко прокомментировал решение Международного
союза биатлонистов отстранить российскую биатлонистку Екатерину Глазырину от
выступления на чемпионате мира на основе доклада Ричарда Макларена.
«Здесь явно есть недоработка федерации, – сказал Мутко. – В настоящее время в отношении нескольких российских биатлонистов ведется расследование, и Глазырина находится в их числе. Наверное, не стоило включать ее в списки на чемпионат мира. С другой стороны, ее никто не дисквалифицировал, и формально она имела право попасть в заявку».
Напомним, в спринтерской гонке Глазырину заменит Ирина Услугина.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически