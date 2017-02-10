Перес принимает участие в кампании против Трампа
Пилот
команды «Форс Индия» Серхио Перес принимает активное участие в
кампании #BridgesNotWalls (мосты, а не стены), созданной на фоне
внешнеполитических решений президента США Дональда Трампа.
После
того, как стало известно о серьезных намерениях Трампа построить стену на
границе между Мексикой и США, хэштэг #BridgesNotWalls быстро набрал
популярность среди пользователей различных социальных сетей.
Серхио
Перес принял участие в фотосессии, организованной на трассе имени братьев
Родригес, в поддержку кампании против Трампа.
«Благодаря
таким мероприятиям, как Гран-при Формулы-1, мир может увидеть, на что способен
мексиканский народ, когда работает сообща. Благодаря уникальной глобальной платформе
Мексика предстала в гостеприимном свете», - цитирует Переса Autosport.