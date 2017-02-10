Перес принимает участие в кампании против Трампа

Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес принимает активное участие в кампании #BridgesNotWalls (мосты, а не стены), созданной на фоне внешнеполитических решений президента США Дональда Трампа.

После того, как стало известно о серьезных намерениях Трампа построить стену на границе между Мексикой и США, хэштэг #BridgesNotWalls быстро набрал популярность среди пользователей различных социальных сетей.

Серхио Перес принял участие в фотосессии, организованной на трассе имени братьев Родригес, в поддержку кампании против Трампа.

«Благодаря таким мероприятиям, как Гран-при Формулы-1, мир может увидеть, на что способен мексиканский народ, когда работает сообща. Благодаря уникальной глобальной платформе Мексика предстала в гостеприимном свете», - цитирует Переса Autosport.