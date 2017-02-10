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«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» ведут борьбу за полузащитника сборной Португалии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает A Bola, лиссабонский «Спортинг» готов продать полузащитника Вильяма Карвалью грядущим летом.

Отмечается, что за игрока сборной Португалии ведут борьбу «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». По информации источника, руководство «Спортинга» планирует на вырученные средства укрепить состав команды, поскольку клуб намерен бороться за титул чемпиона страны.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел во всех турнирах 30 матчей, забил один гол и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает Карвалью в 30 млн евро, а его контракт с лиссабонским клубом рассчитан до 2020 года.

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