«Молодежка» ЦСКА сыграет с «Русенборгом» в Юношеской лиге УЕФА
В Ньоне состоялась
жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, в которой продолжает играть
молодежная команда ЦСКА.
Команда Александра Гришина сыграет с норвежским «Русенборгом», а в случае победы по сумме двух матчей сыграет с победителем пары «ПСВ» (Голландия) – «Бенфика» (Португалия).
Результаты жеребьевки
ЦСКА (Россия) – «Русенборг»
(Норвегия)
«Атлетико» (Испания) –
«Севилья» (Испания)
«Барселона» (Испания)
– «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
«Аякс» (Голландия) – «Динамо»
(Киев, Украина)
«Монако» (Франция) – «Реал»
(Испания)
«Зальцбург» (Австрия)
– «ПСЖ» (Франция)
«ПСВ» (Голландия) – «Бенфика»
(Португалия)
«Порту» (Португалия) – «Виторул» (Румыния)
Матч пройдут 21-22 февраля.
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