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«Молодежка» ЦСКА сыграет с «Русенборгом» в Юношеской лиге УЕФА

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, в которой продолжает играть молодежная команда ЦСКА.

Команда Александра Гришина сыграет с норвежским «Русенборгом», а в случае победы по сумме двух матчей сыграет с победителем пары «ПСВ» (Голландия) – «Бенфика» (Португалия).

Результаты жеребьевки

ЦСКА (Россия) – «Русенборг» (Норвегия)

«Атлетико» (Испания) – «Севилья» (Испания)

«Барселона» (Испания) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Аякс» (Голландия) – «Динамо» (Киев, Украина)

«Монако» (Франция) – «Реал» (Испания)

«Зальцбург» (Австрия) – «ПСЖ» (Франция)

«ПСВ» (Голландия) – «Бенфика» (Португалия)

«Порту» (Португалия) – «Виторул» (Румыния)

Матч пройдут 21-22 февраля.

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