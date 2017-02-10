Хуан Мата: Де Хеа старается не думать о летнем трансферном окне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал о состоянии своего партнера по клубу Давида Де Хеа летом 2015 года, а также прокомментировал информацию о возвращении вратаря в Мадрид.

«Прошлым летом ему пришлось очень тяжело, но мы эту тему не обсуждали. Сейчас Де Хеа расслаблен. Он сосредоточен на оставшейся части сезона. Давид старается не думать о летнем трансферном окне», – сказал Мата, слова которого приводит Goal.

Ранее сообщалось, что Де Хеа был близок к переходу в «Реал», однако, клубы не сумели оформить все нормативные документы до закрытия трансферного окна. После этого испанец был отправлен экс-наставником «МЮ» Луи ван Галом в запас.

Недавно появилась информация, что «сливочные» попытаются заполучить игрока сборной Испании грядущим летом.