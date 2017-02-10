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Виролайнен покинула расположение сборной России и не выступит на чемпионате мира в Австрии

Источник:  ТАССКомментарии

Биталонистка сборной России Дарья Виролайнен покинула расположение национальной команды и не выступит на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). 

«У нее обострилась старая болячка, ее отправили в Москву на обследование. Сейчас она в Москве и сюда уже не вернеся», – цитирует главного тренера сборной России Александра Касперовича ТАСС.

Отметим, что сегодня, 10 февраля, Международный союз биатлонистов временно отстранил от участия в соревнованиях российскую биатлонистку Екатерину Глазырину на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

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