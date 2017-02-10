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«Боруссия» (Д) наказана закрытием фанатской трибуны на один матч из-за поведения болельщиков

Источник:  Немецкий футбольный союзКомментарии

Немецкий футбольный союз применил санкции к дортмундской «Боруссии». Причина – поведение болельщиков команды.

Как сообщает официальный сайт организации, «Боруссия» наказана частичным закрытием стадиона на один матч – закрыта будет фанатская трибуна. Также клуб оштрафован на 100 000 евро. К «Боруссии» была применена такая мера наказания из-за поведения болельщиков.

Перед матчем с «РБ Лейпциг» (1:0) болельщики «Боруссии» нападали на болельщиков «Лейпцига», в том числе на женщин и детей. Похожие инциденты были и перед другими недавними матчами. Кроме того, болельщики «Боруссии» использовали лазерные указки, бросали на поле посторонние предметы и использовали баннеры с оскорбительными выражениями.

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